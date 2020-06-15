النقابات الصحية تعلن الإضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتب منتسبي الصحة

2020/06/15 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت النقابات والمنظمات الصحية في محافظة السليمانية، الاضراب الكامل عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبها المتعلقة بصرف رواتب منتسبيها.

وأوضحت النقابات في مؤتمر صحفي انها أوقفت عمل اعضائها بجميع المراكز الصحية والمستشفيات، بإستثناء تلك المخصصة للطوارىء، وعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد انتهاء مهلة الثمان والأربعين ساعة التي كانت قد منحتها للحكومة، لغرض الاستجابة لمطالبها، وعلى خلفية استمرار تأخر رواتب منتسبيها، محملة الحكومة اية مخاطر تنشأ عن ذلك.

وفي ذات السياق أعلن العاملون بقسم الإسعاف الفوري في المحافظة من جهتهم، اضرابا عاما عن العمل، بالتزامن مع قرار النقابات الصحية، نتيجة تأخر رواتبهم وعملهم في ظروف بالغة الصعوبة.

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