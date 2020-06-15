2020/06/15 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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وفاة متظاهر من الأجور اليومية خلال تظاهرة لهم في الديوانية

يتبع .



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