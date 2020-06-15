2020/06/15 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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مكتب الكاظمي: رائد جوحي لا يمتلك صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

يتبع .



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بغداد اليوم - بغداد

أمهل محافظ بغداد نحمد جابر العطا، الإثنين (15 حزيران 2020)، مدراء البلدية ٣ اشهر للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة، فيما هدد بإعفاء المقصرين منهم.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان إن الأخير "وجه بتحديد المهلة اعلاه

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس هيأة التقاعد الوطني، أحمد الساعدي، الاثنين (15 حزيران 2020)، عن توجيهٍ من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم تكرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين مجدداً.

وقال الساعدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية،

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، الاثنين (15 حزيران 2020) إن تأمين رواتب الموظفين، يتطلب ارتفاع سعر البرميل الى 60 دولارا فما فوق.

وأوضح الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "موازنة العام

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