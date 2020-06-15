محافظ بغداد يمهل مدراء البلدية 3 اشهر للنهوض بالواقع الخدمي ويهدد باعفاء المقصرين

2020/06/15 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أمهل محافظ بغداد نحمد جابر العطا، الإثنين (15 حزيران 2020)، مدراء البلدية ٣ اشهر للنهوض بالواقع ا...





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