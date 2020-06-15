"شيعة العراق" امام ثلاث خيارات اولها الاستسلام .. عالم دين يصرح

2020/06/15 | 15:17 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اكد عضو الهيئة الإدارية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي صدر الدين القبانجي، إن شيعة العراق أمام 3 خيارات في مواجهة المشاكل وقال القبانجي في حديثه خلال ملقتى بناء الدولة في قاعة الامام علي في محافظة النجف إننا على مشارف الانتصار الكبير وانهيار الامبراطورية والجبروت الغربي والاستك...

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