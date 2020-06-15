رئيس إقليم كوردستان يحذر من ”الهجمات الوحشية“ ويقدم حلاً لسد الفراغ الأمني

2020/06/15 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الإثنين، من تنامي الإرهاب في مناطق المتنازع عليها، وذلك عقب تكرر هجمات في قضاء خانقين واطراف كركوك خلال الإيام الماضية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ”أدى التكرار والاتساع المستمران للهجمات الإرهابية في العراق، خاصة في المناطق المشمولة بالمادة ١٤٠ الدستورية إلى خلق أوضاع خطيرة ومعقدة لسكان تلك المناطق من كل المكونات الدينية والقومية، الذين يتعرضون منذ فترة طويلة لتهديدات بالقتل والخطف والتهجير، وفي الآونة الأخيرة تتعرض محاصيلهم الزراعية باستمرار إلى الحرق ويجري استهدافهم بصورة يومية من خلال هجمات وحشية إرهابية ويسقطون شهداء“.

واضاف ”كما حذرنا مراراً فيما مضى من خطورة الوضع، نؤكد من جديد أن استمرار هذه الأوضاع يهدد الأمن والاستقرار والتعايش، ولغرض التصدي للأخطار ولحماية أرواح وممتلكات مواطني ومكونات تلك المناطق، تدعو الضرورة إلى اتخاذ آلية أكثر فعالية للتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والتعاون بين قوات البيشمركة والقوات العراقية واستمرار دعم التحالف الدولي ضد داعش، لأن الإرهابيين يستغلون الفراغ الأمني في تلك المناطق، وستبذل رئاسة إقليم كوردستان في هذا السياق كل جهودها وتكرس كل إمكانياتها لهذا الغرض“.

وقال بارزاني ”إن الهجوم الإرهابي الأخير على قريتين من قرى الكاكائية في منطقة خانقين والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين، مثال حي على التطور الخطير والمعقد في الوضع والذي يوجب اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تكرار وقوع هجمات مماثلة.



إلى جانب إدانتنا الشديدة لهذه الجريمة، نعزي عوائلهم وأقاربهم ونشاركهم أحزانھم.

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