اعتقال المسؤول الامني لـ”داعش” بعملية امنية استباقية غربي الانبار

2020/06/15 | 15:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ٌ[الانبار_اين]أفاد مصدر امني في مديرية مكافحة استخبارات محافظة الانبار، الاثنين، باعتقال المسؤول الامني لتنظيم “ داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية غربي الانبار .

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