قائممقام قضاء قلعة سكر في ذي قار يحجر نفسه بعد إصابة عائلته بكورونا

2020/06/15 | 15:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مصدر في ذي قار، اليوم الاثنين بأن قائممقام قضاء قلعة سكر، قد حجر نفسه بعد إصابته عائلته بفايروس كورونا يوم أمس.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، أن “قائممقام قضاء قلعة سكر، شمالي الناصرية، كان قد حجر نفسه بعد إصابة زوجته وأحد أبنائه بفايروس كورونا”.وأوضح المصدر، بأن “الحالة الصحية للمصابين مستقرة، حتى الان”.وتشهد […]

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