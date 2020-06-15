ازمة الانبار تقرر تمديد الحظر الى اشعار آخر

2020/06/15 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار أعلنت خلية الازمة في محافظة الأنبار عن تمديد الحظر في المحافظة الى آشعار آخر .وذكرت الخلية انها قررت تمديد حظر التجوال في المحافظة إلى اشعار آخر لحين مناقشة الواقع الصحي داخل محافظة الأنبار والسيطرة على الملامسين كافة ويتحمل المخالفون التبعات القانونية.وكان قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام أصدر، أمس الاول، أمراً بإغلاق سيطرة الصقور لمدة ١٤ يوما والغاء جميع الاستثناءات حتى كوادر الصحة والإعلاميين والمنتسبين والضباط، وأن اي شخص موجود في بغداد يبقى لحين انتهاء الـ ١٤ يوما ويستثنى المعتمدون لدى الدوائر فقط للمحافظة على الأنبار من الوباء.

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