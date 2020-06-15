التقاعد تدعو المعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء إلى مراجعتها

2020/06/15 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبدالجليل الساعدي، ان أستقطاع رواتب المتقاعدين أمر مرفوض.وقال الساعدي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، إن استقطاع رواتب المتقاعدين أمر مرفوض، مؤكدا ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بعدم استقطاع رواتب تلك الشريحة".وبخصوص رواتب الأجهزة والكيانات المنحلة، أوضح الساعدي: أنه تمت إحالتهم على التقاعد وجاري التدقيق بملفاتهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة، ليتم إكمال الإجراءات .ودعا الساعدي، المعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء إلى" مراجعة دائرة التقاعد لغرض التثبيت فيما إذا كانوا موظفين أو متقاعدين من عدمه لصرف رواتبهم التقاعدية خلال هذا الأسبوع بعد تحديث بياناتهم".

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