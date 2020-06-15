وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الإماراتية عدداً من المشاريع المشتركة بين البلدين

2020/06/15 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من القضايا والمشاريع الثقافية المشتركة بين البلدين.

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