محافظ بغداد يمهل مدراء البلدية ثلاثة أشهر للنهوض بالواقع الخدمي

2020/06/15 | 15:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل محافظ بغداد محمد جابر العطا، مدراء البلدية 3 أشهر للنهوض بعملهم وتقديم أفضل الخدمات لمناطقهم.

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