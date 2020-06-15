شيفيلد يتفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن هندرسون

2020/06/15 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف كريس وايلدر المدير الفني لشيفيلد، أن ناديه أجرى محادثات مبدئية مع مانشستر يونايتد، لإبقاء حارس المرمى دين هندرسون، ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

وقضى هندرسون، الموسمين الماضيين ضمن صفوف شيفيلد على سبيل الإعارة، ولعب دور الحارس الأساسي للفريق، لكن أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد، قال إن الحارس البالغ من العمر 23 عاما، أثبت أنه سيواصل التطور ليصبح الحارس الأول للشياطين الحمر.

وقال وايلدر في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس، إنه ينتظر إبرام الاتفاق حول بقاء هندرسون مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف وايلدر ردًا على سؤال بشأن تواصله مع مانشستر يونايتد لإبقاء هندرسون حتى نهاية الموسم “هناك دائما تواصل، ليس كل محادثة يتم نشرها عبر وسائل الإعلام”.

وتابع في التصريحات التي نشرتها شبكة سكاي سبورتس “”تحدثت مع سولسكاير وشكرته على تعاونه بشأن دين.



نحن نمضي قدما للانتهاء خلال اليومين المقبلين من الاتفاق على بقاء هندرسون معنا حتى نهاية الموسم”.

ونوه وايلدر “يجب أن أقول إن سولسكاير كان رائعا وكان متعاونا دائمًا معي ومع النادي.



تعامل باحترافية شديدة فيما يتعلق ببقاء دين وأبدى سعادته بالأداء الذي يقدمه معنا وما قدمناه نحن للحارس”.

وقال كريس وايلدر إنه يتمنى حفاظ الفريق على حالته التي كان عليها قبل فترة العزل العام، عندما يزور أستون فيلا بعد غد الأربعاء في أول مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ 3 أشهر.

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