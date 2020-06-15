2020/06/15 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث تقرير صحفي عن موقف لويس سواريز مهاجم برشلونة، من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق الكتالوني أمام ليجانيس، غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 29 من عمر الليجا.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن ظهور لويس سواريز أمام ريال مايوركا كان جيدًا، مشيرة إلى أن اللاعب مستعد للمشاركة كلاعب أساسي.

وأضافت أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، سعيد بالظهور الأول لسواريز، على الرغم من أنه شارك كلاعب بديل لمدة 33 دقيقة أمام مايوركا.

ولفتت إلى أن المهاجم الأوروجوياني لا يعاني أي مشاكل في الركبة، وأظهر أنه مستعد للعودة وبدء المباريات من جديد.

وختمت بأن سواريز سيبدأ أساسيًا في تشكيل برشلونة أمام ليجانيس، وسيشكل ثلاثية مع ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، وسيكون أنسو فاتي ومارتن برايثوايت على مقاعد البدلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سواريز يستعيد مكانته في برشلونة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سواريز يستعيد مكانته في برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).