زيدان يثور في وجه لاعبي ريال مدريد

2020/06/15 | 15:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جام غضبه على لاعبي فريقه، بسبب تراجع أدائهم بشكل مهول في مباراة أيبار، التي أقيمت أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني.وذكرت صحيفة “ماركا”، أنه رغم فوز الريال بالمباراة بنتيجة 3-1، فإن زيدان وبخ لاعبيه على الأداء السيئ في الشوط الثاني الذي قلص فيه إيبار النتيجة وأحرج […]

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