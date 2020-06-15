2020/06/15 | 15:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار افاد قائممقام الحبانية علي داود الدليمي اليوم الاثنين، تمديد فرض حظر التجوال الصحي الشامل في عموم مدن الانبار لمدة اسبوع اخر كإجراء احترازي لمنع تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية قررت تمديد فرض حظر التجوال الصحي لمدة اسبوع ثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: تمديد حظر التجوال الشامل الى الاحد القادم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: تمديد حظر التجوال الشامل الى الاحد القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).