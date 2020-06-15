القبض على 3 ارهابيين بينهم مسؤول الجباية في الانبار

2020/06/15 | 15:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]ألقت قوة مشتركة من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم مسؤول الجباية في محافظة الأنبار.

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