2020/06/15 | 15:53 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [الانبار-اين]ألقت قوة مشتركة من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم مسؤول الجباية في محافظة الأنبار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 ارهابيين بينهم مسؤول الجباية في الانبار
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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