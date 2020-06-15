مجلس حقوق الإنسان يناقش

2020/06/15 | 15:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على طلب الدول الأفريقية عقد جلسة طارئة لمناقشة العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة ودول أخرى إثر مقتل جورج فلويد.

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