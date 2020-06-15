توسيع “الفيلق الخامس”: سباق التجنيد بين الأطراف المتصارعة في درعا يهدد بحرب وشيكة

2020/06/15 | 15:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعت #روسيا، عبر تأسيسها #الفيلق_الخامس، لبسط نفوذها في محافظة #درعا، وتعمل اليوم على توسيعه بضم أكبر عدد من المنشقين عن #القوات_النظامية، والمقاتلين السابقين في صفوف #المعارضة_المسلحة بمحافظة درعا، في حين يتخوّف الأهالي من فشل المشروع…

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