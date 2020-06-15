“كورونا” تنتشر في الصين مرة ثانية.. والخسائر تتوالى على العراق

2020/06/15 | 15:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات تراجعت أسعار السوق النفطية، اليوم الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، على خلفية عودة ارتفاع اعداد الحالات اليومية للإصابة بفيروس “#كورونا” المستجد في #الصين واليابان والولايات المتحدة.وبحسب وكالة “رويترز”، فإنه «بحلول الساعة 0716 بتوقيت…

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