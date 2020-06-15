بالصور والفيديو.. إضراب يشل قطاع الصحة كلياً في السليمانية

2020/06/15 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب إضراب العاملين في قطاع الصحة الحكومي يوم الاثنين بشل المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية بشكل كامل احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم.

وتوقف الأطباء والممرضون في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في تقديم الرعاية الصحية للمراجعين من المواطنين، ما وضع المرضى في مأزق حقيقي وخاصة الأطفال منهم.

وأبلغ عاملون في مستشفيات حكومية، ذوو أطفال رضع، بأخذ أطفالهم من قسم العناية الخاصة جراء توقف الرعاية، وفق ما أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز.

ويأتي الإضراب احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الكوادر الصحية العاملين في القطاع الحكومي.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، فضلاً عن قطع الحكومة الاتحادية في بغداد لرواتب موظفي الإقليم.

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