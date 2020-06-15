إيران.. إجمالي الإصابات بفايروس كورونا يقترب من حاجز 190 ألفا

2020/06/15 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و113 حالة وفاة.وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: “تم تسجيل 2449 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 189876، منهم 2765 مصابا في غرف العناية المشددة في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 113 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 8950”.ولفتت […]

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