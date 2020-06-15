اللجنة العليا تعقد اجتماعاً لإعداد مسودة مشروع إعادة دراسة قانون العطلات الرسمية

2020/06/15 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا المكلفة بإعداد مسودة مشروع إعادة دراسة مشروع قانون العطلات الرسمية، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول.

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