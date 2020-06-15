جبل الحياة أو أنشودة الصدى - مصطفى الفاز

2020/06/15 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_الفاز قصة قصيرة ..وكانت تحس أن اليوم ليس كباقي الأيام ، فيه شيء مختلف ، شيء لا تستطيع تحديده بدقة ، ربما هواجس وآثار جروح غائرة في جب الذكريات تمزق كيانها،صرخات صامتة ترقص بداخلها، لم تستسلم يوما لهمهمات الماضي الأليم أو إنها تبدو كذلك وهي تكابر وتعاند وتتحايل أحيانا على أمل أن تعيد بسمة الشروق لحياتها من جديد.نظراتها ثاقبة ، واثقة، لكنها حزينة يشع وميضها الوارف خلف نافذة الحافلة يشعرك أنه ......





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