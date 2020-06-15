قالت شهرزاد ... - مريم الحسن

2020/06/15 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_الحسن قالت لهُ قد لاحَ لنا الصبحُ مولايْفأجابها أكملي للتتضح بسردِكِ رؤايْقالت بلغني عن راوٍ ما عرَفْتُهُ عُمريكلامٌ..



عجِبَ لهُ منطقي وكذا أُذُنايْقال زيديني, فالخبرُ يبلغُ بالسمعِ حقّهُإذا ما تجاذبَ مَتنهُ أكثرُ من رايْقالت عجبتُ لحكيمٍ قضى جُلَّ عمرِهِفي أهلِهِ..مات و لم تبلغ حكمتُهُ سِوايْقال العجيبُ بأن لا يرث عنهُ أهلُهُحكمةً يبدو أن طائرها قد اخ ......





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