ايريك فروم والتدرب على المحبة - زهير الخويلدي

2020/06/15 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "الجواب الناضج لمشكلة الوجود هو الحب"تمهيد:وُلِدَ ايريك فروم في فرانكفورت بألمانيا سنة 1900 وتوفي في سويسرا سنة 1980 ولم ينل شهرة واسعة ولم يمارس تأثيرا كبيرا إلا في أمريكا وبريطانيا وحتى الحماس الذي أبداه الطلبة والناشطون أثناء ثورة 1968 في فرنسا بنصوصه وأطروحته وشعاراته ما لبث أن تراجع وخفت وتم التعامل مع كتبه بإهمال.



بيد أن هناك ترحيب أكاديمي واهتمام متجدد في الدوائر الجامعية التي تعتن ......





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