الاعلام الجديد مفتاح ألامبراطوريات

2020/06/15 | 16:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خالد نعمة الجنابي في ظل التطور الاتصالي المتسارع الذي نشهده اليوم، ومع بروز الاعلام الجديد الذي ازال الحواجز الدولية والفروقات الفردية والرقابة الحكومية التي كانت تقيد الكثير وتمنعه من التعبير عن رأيه او نقل المعلومة التي يرغب بنشرها، تولد اعلام المواطن(اعلام الفقراء والمهمشين والمظلومين ووو..) الذي يمثل الرأي العام الضاغط.اعلام يقوم بأدوار مختلفة ومتعددة […]

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