قائد عمليات بغداد المحمداوي يهنئ الأسرة الصحفية بذكرى العيد الوطني للصحافة

2020/06/15 | 16:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأسمي ونيابة عن أخوانكم وأبناءكم في قيادة عمليات بغداد أتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى الأسرة الصحفية العراقية وهي تحتفل بالذكرى ( 151 ) للعيد الوطني للصحافة والتي أسهمت عبر مسيرة طويلة من التألق والإبداع في نقل الصورة والوقائع بكل وطنية ومهنية وحيادية .وبهذه المناسبة الخالدة نستذكر بكل فخر الوقفة المشرفة والبطولية للصحفيين الذين شاركون

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