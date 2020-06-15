بينهم مسؤول جباية داعش ..القبض على 3 ارهابيين في الانبار

2020/06/15 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ألقت قوة مشتركة من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، القبض على ثلاثة ارهابيين بينهم مسؤول الجباية في محافظة الأنبار.وذكر بيان للوزارة تلقت، أن "قوة عسكرية مشتركة ضمت نخبة من مقاتلي اللواء الثلاثين أحد تشكيلات الفرقة الثامنة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة وبناء على معلومات أمنية دقيقة وفرتها مديرية الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقتي الزلة والبوحردان بالقائم في محافظة الانبار بينهم مسؤول جباية داعش والمتهمين الاخرين مشاركين بالقتال ضد قواتنا الامنية ابان معارك التحرير".وأضاف ان الارهابيين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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