ظريف يتحدث عن “قرارات بناءة” خلال زيارته لتركيا

2020/06/15 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كتب وزير الخارجية الايراني “محمد جواد ظريف” في تغريدة له على تويتر بنهاية زيارته الى تركيا اليوم الاثنين، “لقد جرت خلال هذه الزيارة مباحثات معمقة واتخذت قرارات بناءة حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية”.واضاف : لقد اجريت مفاوضات بناءة مع صديقي “مولود تشافيش اوغلو” وسائر المسؤولين الكبار في اسطنبول.واكد وزير الخارجية […]

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