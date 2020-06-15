2020/06/15 | 16:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "فيفو" تطلق هاتفها الجديد Vivo V19 Neo هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيفو" تطلق هاتفها الجديد Vivo V19 Neo ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيفو" تطلق هاتفها الجديد Vivo V19 Neo ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).