الصحة العراقية تعلن تسجيل 45 حالة وفاة و1106 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/15 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (١٠١٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٨٠٠٠٥)

- سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١١٠٦) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٧٢بغداد / الكرخ ٢٢٥مدينة الطب ٧٧النجف الأشرف ٨٢االسليمانية ١٦٩أربيل ٣٧كربلاء ٢٧كركوك ٢٨ديالى ٤٤واسط ٣٠البصرة ٧٠ميسان ٧٣بابل ٢٣ذي قار ١٠٣نينوى ٤الانبار ٤٢

- الشفاء: ١١٥٠ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ٣٧١بغداد الكرخ ١٢٨مدينة الطب ٦النجف ١١اربيل ١١السليمانية ٣٥١دهوك ١٤كركوك ٥كربلاء ٤٨ديالى ٦البصرة ١٠ميسان ٢٠واسط ١٧بابل: ١٧الديوانية: ٢٤ذي قار ٧٥المثنى ١٨الانبار: ٥نينوى: ١صلاح الدين: ١٢

-الوفيات ٤٥ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ١٠بغداد الكرخ ٣مدينة الطب ٣النجف ٢السليمانية ٣اربيل ٢كركوك ٣ديالى ٥البصرة ٢واسط ٣ميسان ٣ذي قار ٢الديوانية ٣المثنى ١

مجموع الأصابات : ٢١٣١٥مجموع حالات الشفاء : ٩٢٧١الراقدين الكلي: ١١٣٩٢الراقدين في العناية المركزة: ١٥٠مجموع الوفيات: ٦٥٢

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالإثنين ١٥ حزيران ٢٠٢٠

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بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الصحة العراقي د.



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