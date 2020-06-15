الجامعة العربية تدين القصف التركي والعملية العسكرية شمال العراق

2020/06/15 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

دانت الجامعة العربية ، الاثنين 15-6-2020، القصف التركي والعملية العسكرية شمال العراق.

يتبع ...........

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بغداد اليوم - ديالى

طرح النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاثنين (15 حزيران 2020)، حلا لانهاء "اكبر معضلة" امنية في المحافظة، مبينا أنها ستحمي ارواح 30 الف نسمة.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "منطقة شيخ بابا هي حوض زراعي

بغداد اليوم- بغداد

أكد السفير الصيني فيي بغداد، تشانغ تاو، الإثنين، حرص بلاده على عدم جعل العراق ساحة للصراعات الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع سفير

بغداد اليوم- بغداد

تصدر وسم #كلا_لعودة_مجالس_المحافظات قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً، الإثنين (15 حزيران 2020)، على منصتي تويتر (أكثر من 6700 تغريدة) وفيسبوك، بعد تداول انباء عن تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية، لإلغاء قرار مجلس النواب، بحل مجالس الم

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