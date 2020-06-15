نائب يطرح حلا لانهاء

2020/06/15 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالىطرح النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاثنين (15 حزيران 2020)، حلا لانهاء "اكبر معضلة" امنية في المحافظة، مبينا أنها ستحمي ارواح 30 الف نسمة.وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "منطقة شيخ بابا هي حوض زراعي كبير جدا يقع في منطقة ستراتيجية في اقصى شمال شرق ديالى وهي تشهد معدلات عالية للهجمات من قبل داعش تحصل به ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".واضاف، ان "شيخ بابا وقراها الزراعية المترامية يشكل معضلة امنية بسبب نشاط داعش في منطقة الزور القريبة والمحاذية لبعض القرى ما ادى الى استهداف الاخيرة بالهاونات بين فترة واخرى"، لافتا الى ان "عشائر شيخ بابا قدمت اروع صور البطولة وهي تقاتل منذ 5 سنوات متتالية دون اي دعم اوعون حكومي رغم اهمية المنطقة وتداعيات اي انهيار على مناطق شمال شرق ديالى بالكامل".واشار الكروي الى ان "هناك حلا لانهاء معضلة شيخ بابا وهي الاكبر على مستوى ديالى من خلال تجنيد ابناء القرى في قوة قتالية لحماية القرى وتعقب وانهاء خطر داعش اذا لم تتوفر قوات كافية لاسناد اهالي المنطقة"، مؤكدا ان "الاعتماد على مقاتلي القرى ودعمهم سيعزز من امن المنطقة وينهي معضلة امنية معقدة مستمرة منذ سنوات ونزيف الدم لن يتوقف".وتابع، ان "انهاء معضلة شيخ بابا تعني حماية ارواح 30 الف نسمة"، مؤكدا انه "طرق ابواب كل الوزارات والمؤسسات الامنية من اجل دعم اهالي تلك القرى التي طرزت بطولات في مواجهة داعش وقدمت عشرات الشهداء والجرحى في رسالة للرأي انهم يرفضون داعش وافكاره المتطرفة وحان الوقت لدعم الحكومة لهم".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

دانت الجامعة العربية ، الاثنين 15-6-2020، القصف التركي والعملية العسكرية شمال العراق.

يتبع ...........

بغداد اليوم- بغداد

أكد السفير الصيني فيي بغداد، تشانغ تاو، الإثنين، حرص بلاده على عدم جعل العراق ساحة للصراعات الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع سفير

بغداد اليوم- بغداد

تصدر وسم #كلا_لعودة_مجالس_المحافظات قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً، الإثنين (15 حزيران 2020)، على منصتي تويتر (أكثر من 6700 تغريدة) وفيسبوك، بعد تداول انباء عن تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية، لإلغاء قرار مجلس النواب، بحل مجالس الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يطرح حلا لانهاء "اكبر معضلة" امنية في ديالى.. ستحمي 30 الف نسمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يطرح حلا لانهاء "اكبر معضلة" امنية في ديالى.. ستحمي 30 الف نسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).