2020/06/15 | 16:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق الهجوم الارهابي الذي تعرض له الكاكائيين في قضاء خانقين والذي استشهد وجرح على اثره عدد من المواطنين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية عراقية تدين الهجوم على الكاكائيين في خانقين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية عراقية تدين الهجوم على الكاكائيين في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).