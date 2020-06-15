عضو في المالية النيابية: مفاوضات مع صندوق النقد لاقتراض خمسة مليارات دولار

2020/06/15 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن وزير المالية بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار.وقال عضو اللجنة حنين قدو بحسب الوكالة الرسمية، إن “موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد”.وأكد […]

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