عظام أقوى و29 فائدة أخرى لرياضة المشي يوميا

2020/06/15 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يمارس ما يقرب من 7 مليار شخص رياضة المشي كل يوم، فهي بسيطة وغير مكلفة ويمكن ممارستها بكل سهولة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية.وبحسب مراكز السيطرة والأمراض الأمريكية، فإن ثلث البالغين الأمريكيين لا يمارسون رياضة المشي بانتظام، وأفضل مدة للاستفادة منها هي 30 دقيقة في 5 أيام في الأسبوع، من أجل اكتساب […]

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