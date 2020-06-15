وزارة الصحة تعلن تسجيل 1106 اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق

2020/06/15 | 16:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (١٠١٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٨٠٠٠٥) – سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١١٠٦) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٧٢

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