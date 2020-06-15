وزير الامن الايراني: انتهاك حقوق الانسان في اميركا متجذر

2020/06/15 | 16:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبر وزير الامن الايراني محمود علوي، القوة بانها منطق اميركا والكيان الصهيوني، مؤكدا ضرورة عدم التراجع امامهما لان التراجع في هذه الحالة سيكون بلا نهاية.وفي كلمته اليوم الاثنين خلال ندوة لدراسة حقوق الانسان الاميركية قال علوي، انكم ترون سلوك اميركا ليس مع ايران فقط بل مع العالم كله، اذ لم يفوا بعقودهم […]

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