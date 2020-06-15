هل يكون حاكم المصرف المركزي السوري الضحية الثانية لانهيار الليرة؟

2020/06/15 | 16:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الليرة السورية في أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، وتسارعت وتيرة هبوطها منذ بداية شهر حزيران الحالي، إذ أصبح الدولار الواحد يساوي أكثر من 3500 ليرة سورية.ويأتي ذلك دون أن تقدم السلطات السورية،…

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