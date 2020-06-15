فؤاد حسين يتلقى دعوة رسمية لزيارة الصين

2020/06/15 | 16:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، دعوة رسمية من نظيره الصيني لزيارة بكين، معتبرا أن الصين شريك مهم في عمليّة إعادة الإعمار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى بسفير جمهوريّة الصين الشعبيّة في العراق تشانغ تاو، وبحث الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائيّة التاريخيّة والستراتيجيّة التي تربط بين بغداد وبكين".

وقال حسين وفقا للبيان، إن "الصين شريك مُهِمّ في عمليّة إعادة الإعمار"، مُشِيراً إلى "أهمّية توسيع نطاق التعاون الثنائيّ في مجال دعم إعادة إعمار البنى التحتيّة في المناطق المُحرَّرة من قبضة الإرهاب".

واعرب عن "شكره و تقديره للدعم الذي قدّمته إلى العراق، ولاسيّما المُستلزمات الطبّية التي أرسلتها مُؤخّراً إلى وزارة الصحّة إثر تفشّي فايروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم".

من جهته أكّد السفير الصينيّ "اهتمام حُكُومته في تعزيز العلاقات مع بغداد، وحرصها على إبعاد العراق عن أن يكون ساحة للصراعات الخارجيّة".

ونقل تشانغ تاو رسالة تهنئة للوزير حسين مُوجّهة من قبل نظيره الصينيّ، تتضمّن -أيضاً- الدعوة لزيارة بكين في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وَعَدَ الوزير بتلبية الدعوة لزيارة الصين حين يسمح الوقت".

ودعا السفير الصيني إلى "أهمّية تقديم المزيد من الدعم، وتعزيز أمن الشركات الصينيّة العاملة في العراق".

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