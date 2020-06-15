بارزاني يحدد شرطا لزيارة بغداد.. واستعداد بريطاني للتوسط

2020/06/15 | 17:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، عن استعداده لزيارة بغداد متى ما أبدت الحكومة الاتحادية استعدادها لحل الخلافات العالقة بينهما.

وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وجرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، التباحث في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان و المملكة المتحدة، كما تمت مناقشة آلية حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

وسلط رئيس حكومة إقليم كوردستان الضوء على العلاقات مع الحكومة الاتحادية، وقال، "ندعم حكومة مصطفى الكاظمي بهدف حسم جميع المشاكل العالقة بموجب الدستور".

وأكد بارزاني، "أنا مستعد لزيارة بغداد متى ما أبدى الإخوة في الحكومة الاتحادية استعدادهم لحل القضايا الخلافية بيننا".

من جهته، عبّر السفير البريطاني لدى العراق، عن "استعداد المملكة المتحدة لمساعدة حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للتقريب بينهما من أجل البت في المشاكل العالقة استناداً إلى الدستور".

وقال هيكي، إن "العراق وإقليم كوردستان صديقان وحليفان للمملكة المتحدة، ونرغب في مساعدتهما على حل الخلافات بينهما لا سيما في هذا الوقت العصيب".

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