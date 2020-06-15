2020/06/15 | 17:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مخصصاتنا خط أحمر" .. بهكذا عبارات جدد أساتذة وموظفو جامعة البصرة وقفتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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