العراق يسجل 45 حالة وفاة و1106 اصابة جديدة فيروس كورونا

2020/06/15 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، مسجلة 45 حالة وفاة و1106 اصابة جديدة فيروس كورونا .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين انه تم فحص (١٠١٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج […]

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