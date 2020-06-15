2020/06/15 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوضح مدير عام صحة بغداد/ الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 72 المسجلة في رقعة الدائرة الجغرافية، فيما لفت الى أن 51 حالة منها بمدينة الصدر.وقال الساعدي في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “صحة الرصافة سجلت 72 اصابة جديدة بفيروس كورونا، 15 منها في مدينة الصدر 51 حالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (51 إصابة بكورونا تتوزع في أغلب قطاعات مدينة الصدر ببغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (51 إصابة بكورونا تتوزع في أغلب قطاعات مدينة الصدر ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).