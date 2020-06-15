2020/06/15 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم، الاثنين، نتائج الفحوصات المختبرية لـ 24 حالة اصابة بفيروس كورونا في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في حديث لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” نتائج الفحوصات الطبية التي اجريت على 24 مواطنا من سكنة حي العمال بقضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي يكشف لـ” العهد نيوز” نتائج فحوصات 24 مواطنا مصابا بفيروس كورونا في الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي يكشف لـ” العهد نيوز” نتائج فحوصات 24 مواطنا مصابا بفيروس كورونا في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).