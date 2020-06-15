النزاهة النيابية تعلق على استعادة 41 مليار دينار بشأن عقد تأمين التربية

2020/06/15 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علقت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، على استعادة 41 مليار دينار بشأن عقد تامين وزارة التربية.وقالت اللجنة في بيان تلقت العهد نيوز، نسخة منه انها “بجهود وتكاتف اللجنة مع رئاسة المجلس وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية قدمت في وقت سابق ملف عقد التامين الذي ابرمته وزارة التربية مع احدى الشركات، للقضاء العراقي، […]

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