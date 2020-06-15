شرطة بغداد تضبط صالة للعب القمار والروليت

2020/06/15 | 17:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ضبطت شرطة بغداد صالة للعب القمار والروليت .وذكرت قيادة شرطة بغداد في بيان ان مفارز مركز شرطة الجعيفر التابع لشرطة بغداد، بالتعاون مع فوج طوارىء بغداد الأول القت القبض على مجموعة من المتهمين في منطقة الرحمانية بعد نصب كمين لهم وضبطهم بالجرم المشهود، وهم يقومون بلعب القمار والروليت، تم التحفظ عليهم وضبط الأجهزة واقتيادهم الى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم بحقهم ورفع أوراقهم للقاضي".

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