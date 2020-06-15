2020/06/15 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (15 حزيران 2020)، وفداً من ائتلاف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يستقبل وفداً من ائتلاف الوطنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يستقبل وفداً من ائتلاف الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).