العراق: هيئة المنافذ الحدودية تقدم مقترحا مهما للكاظمي..وهذا مضمونه

2020/06/15 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الاثنين، عن تقديم مقترح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإرسال قوات أمنية لمواجهة أي تدخل خارجي، مؤكدة لديها خطة لز...

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